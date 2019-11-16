В кожаных штанах и с двумя сумками Chanel: Селин Дион демонстрирует street style лук в Нью-Йорке

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Селин Дион / www.gettyimages.com

Певица Селин Дион попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка, где продемонстрировала, как носить популярную тенденцию в 2019 году – две сумки одновременно.

51-летняя знаменитость в течение последнего года начала много экспериментировать со стилем и эпатировать всех поклонников своими публичными выходами.

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Селин Дион, которая на днях презентовала новый видеоклип на песню Courage, увидели в Нью-Йорке в день выпуска двенадцатого англоязычного студийного альбома.

Артистка надела черные широкие кожаные брюки, которые являются одними из самых трендовых в этом сезоне, туфли-лодочки на высоком каблуке, стильный жакет. Свой образ звезда дополнила двумя стегаными сумками от Chanel, узкими черными очками и золотой цепью.

Селін Діон
Селин Дион / Getty Images

Селін Діон
Селин Дион / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle
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