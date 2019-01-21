В красной юбке и фиолетовых колготках: Сара Джессика Паркер примерила яркий образ – фото

53-летняя американская звезда Сара Джессика Паркер, которая ранее в Instagram намекнула поклонникам на возвращение любимого персонажа Керри Брэдшоу, пока снимается во втором сезоне сериала "Развод".

В сериале Паркер играет главную героиню Фрэнсис, которая очень похожа на звезду "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу тем, что также живет в большом городе, рассуждает об отношениях мужчин и женщин и имеет интересный стиль и вкус в одежде.

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18 января актриса попала в объективы фотографов на Манхэттене, где проходят съемки "Развод". Сара Джессика Паркер показала яркое сочетание "кэжуал" одежды, которая понравилась многим поклонникам во всем мире.

Так, звезда надела красную юбку и синюю блузку с цветочным принтом. Этот наряд стилисты совместили с фиолетовыми колготками, перчатками и рюкзаком в тон. Завершили образ также оригинальные туфли на устойчивых каблуках цвета морской волны и клетчатое классическое пальто.



Сара Джессика Паркер / Getty Images



Сара Джессика Паркер / Getty Images



Сара Джессика Паркер / Getty Images