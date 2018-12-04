В красной юбке в клеточку: роскошный выход Кейт Миддлтон с принцем Уильямом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям были приглашены на рождественскую вечеринку, которую организовали для членов семей военнослужащих Баз Королевских ВВС Конингсби и Марх, в Кенсингтонском дворце.

Главной целью стала поддержка семей и детей военных авиабазы "Акротири", которая работает на Кипре в период праздников. Как известно, около 7500 солдат не смогут отпраздновать Рождество с близкими. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Королевское перемирие: Кейт Миддлтон и Меган Маркл будут праздновать Рождество вместе

Для выхода Кейт выбрала клетчатую юбку-миди от Emilia Wickstead в рождественских цветах – красном, зеленом и белом. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила коротким кардиганом и высокими черными ботфортами. Кэтрин распустила волосы и надела изысканный часы от Cartier.

На мероприятии были дети, которые могли поучиться украшать праздничные носки и готовить печенье. Кроме того, семьи имели возможность фотографироваться на территории и сразу же отправить фотографии своим мужчинам на Кипр по почте.



​Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

​

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images



Кейт Миддлтон / Getty Images