В красной юбке в клеточку: роскошный выход Кейт Миддлтон с принцем Уильямом

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям были приглашены на рождественскую вечеринку, которую организовали для членов семей военнослужащих Баз Королевских ВВС Конингсби и Марх, в Кенсингтонском дворце.

Главной целью стала поддержка семей и детей военных авиабазы "Акротири", которая работает на Кипре в период праздников. Как известно, около 7500 солдат не смогут отпраздновать Рождество с близкими. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Для выхода Кейт выбрала клетчатую юбку-миди от Emilia Wickstead в рождественских цветах – красном, зеленом и белом. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила коротким кардиганом и высокими черными ботфортами. Кэтрин распустила волосы и надела изысканный часы от Cartier.

На мероприятии были дети, которые могли поучиться украшать праздничные носки и готовить печенье. Кроме того, семьи имели возможность фотографироваться на территории и сразу же отправить фотографии своим мужчинам на Кипр по почте.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
​Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

​Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: Lifestyle
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