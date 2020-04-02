В красной шляпе: Джамала показала округлый животик в ярком наряде
Известная украинская исполнительница, победительница Евровидения-2016 Джамала показала, как развлекается на карантине. Артистка решила надеть яркий наряд, сделать красивый макияж и устроила фотосессию дома.
Карантин для многих людей стал испытанием, ведь трудно просидеть дома, когда привыкли к активной и насыщенной жизни. К числу людей, которые не всегда имеют напряженный график, относится и Джамала. Однако сейчас звезда также придерживается правил карантина и остается дома. На личной странице в инстаграме артистка показывает поклонникам, как пытается развлечься в изоляции.
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Джамала, которая ждет рождения второго ребенка, опубликовала сообщение, в котором отметила, что имела настроение хорошо одеться, накраситься и позировать перед камерой. Певица распространила несколько фотографий, на которых позирует в красном платье с принтом из белых цветов, джинсовой накидке и красной шляпе. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках.
Длился не знаю какой день самоизоляции, но очень хотелось выбрать красивую одежду и быть красивой. И я нарядилась на выход к вам! Перед этим разобрала все шкафы с вещами, книгами, косметикой. Записала песню. Надеюсь, вы уже соскучились? А что успели вы?
– написала в публикации Джамала.
Джамала с макияжем с черными стрелками на веках / Instagram / @jamalajaaa
Беременная Джамала в алом платье с принтом с белыми цветами / Instagram / @jamalajaaa
Джамала в ярком наряде / Instagram / @jamalajaaa
Волшебная Джамала / Instagram / @jamalajaaa
Джамала в красной шляпе / Instagram / @jamalajaaa
Добавим, по состоянию на утро 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая инфицирования COVID-19. 20 человек умерли, 13 больным удалось выздороветь. Правительство призывает граждан соблюдать правила карантина и без необходимости не выходить из дома.
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