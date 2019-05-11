В красном белье: Ирина Шейк откровенно показала фигуру в зеркале

33-летняя жена Брэдли Купера и супермодель Ирина Шейк сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях, показав свою фигуру в нижнем белье.

Притягательное фото Ирина опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Шейк позирует в красном белье от популярного итальянского бренда Intimissimi, послом (представителем) которого она является в течение последних лет.

Читайте также: Ирина Шейк рассказала, как готовилась к выходу в роскошном платье от Burberry на Met Gala 2019

"Мой любимый triangle бра", – лаконично подписала соблазнительную фотографию жена Купера.

Поклонники в комментариях отметили идеальный пресс и стройную фигуру 33-летней Ирины. "Идеальное и красивое тело", "Повезло Брэдли Куперу", "Как богиня", – пишут пользователи в сети.



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk