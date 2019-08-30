В красном корсете и кожаной мини-юбке: Кьяра Ферраньи ошеломила соблазнительной съемкой

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Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи украсила обложку глянцевого журнала Grazia и снялась в эффектной фотосессии для издания.

О новой смелой съемке Ферраньи сообщила на своей странице в Instagram. На страницах журнала блогер примерила несколько откровенных образов.

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На одном из кадров Кьяра позирует возле мангала в очень короткой кожаной юбке, красном кружевном топе и oversize жакете. Стилисты для съемки блогеру сделали стильную укладку с нарощенными волосами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Завершили соблазнительный образ Ферраньи черные босоножки на шпильках.

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

На другом фото Кьяра Ферраньи позирует в закрытом обтягивающем платье с леопардовым принтом и хищно смотрит в камеру. Кроме фотосессии, блогер дала откровенное интервью изданию. В разговоре знаменитость вспомнила о своей любви к сыну Лео, случайном знакомстве с мужем Fedez, а также борьбе с "хейтерами" в социальных сетях.

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Instagram / @grazia_it

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Instagram / @grazia_it

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Instagram / @grazia_it

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кьяра Ферраньи Мода
Источник: LifeStyle 24
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