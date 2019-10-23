В красном пальто и на каблуках: Иванка Трамп засветилась на прогулке с детьми

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Несмотря на насыщенный график советник Дональда Трампа и его дочь Иванка Трамп просто вынуждена находить время для своей семьи, ведь трое детей и муж требуют не меньшего внимания, чем политика США. Да, накануне 37-летняя американка активно провела время с семьей, выбрав для прогулки яркий элегантный образ.

Об отличном чувстве стиля Иванки Трамп ходят легенды, ведь ей, как никому другому, удается совместить деловой консерватизм и американский шик в своей жизни. Также она является сторонницей убеждения, что даже на прогулке нужно выглядеть великолепно, что отлично показывает во время семейных выходов.

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Накануне, 22 октября, стильная блондинка засветилась рядом с домом в Вашингтоне вместе со своими тремя детьми. И, если 8-летняя Арабелла, 6-летний Джозеф и 3-летний Теодор были одеты по-спортивному, потому что выбрали прогулку на самокатах, то их звездная мама в который раз сверкала перед камерой.

Іванка Трамп, діти Іванки Трамп
Иванка Трамп с детьми / Instagram / @alwaysivanka

На ней было ярко-красное пальто с пышной юбкой и подчеркнутой талией. Еще одной неординарной деталью ее образа был удлинненый воротник, который она элегантно завязала на шее. Из-под верхней одежды виднелась черная юбка-платье, в тон к которой Иванка Трамп, вероятно, подобрала туфли-лодочки. По-американски элегантным довершением образа стал шляпка в стиле Жаклин Кеннеди и серьги-жемчужины.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
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