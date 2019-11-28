В красном пальто: Оля Фреймут продемонстрировала яркий образ на осень 2019

11 Читати новину українською
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая известна своим элегантным стилем, показала поклонникам в социальных сетях эффектный осенний "аутфит".

Оля Фреймут сфотографировалась в одном из столичных районов в красном пальто-кейпе. Новые снимки телеведущая опубликовала на своей странице в инстаграме.

Читайте также: Потап в 19 лет имел симпатию к Санте Димопулос: подробности

Телеведущая дополнила свой осенний образ черными кожаными сапогами на устойчивых каблуках и перчатками. Также знаменитость собрала волосы в хвост и сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах.

"А как вы спасаетесь от серой погоды?"– поинтересовалась Ольга в подписи к фотографии.

Подписчики Фреймут отметили в комментариях, что Оля выглядит очень хрупкой и нежной. "Какая красивая и хорошенькая", "идеал красоты украинской женщины", "какая волшебная" – пишут поклонники.

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Кроме того, в инстаграм-сторис Оля Фреймут поделилась нежным снимком со своим мужем Владимиром Локотко.

Оля Фреймут і володимир локотко
Владимир Локотко и Оля Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia

Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
сегодня
34004
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Стиль и мода Звездные романы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:20 10 платьев со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
Юлія Турелик 91
сегодня 15:15 10 лучших сериалов за последнее десятилетие по версии американского Vanity Fair
Марта Вересюк 33
сегодня 14:15 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 44291
сегодня 13:05 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
Олена Кандяк 3554
сегодня 11:14 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11988
Новости
Больше новостей
Залиште відгук