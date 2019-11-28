В красном пальто: Оля Фреймут продемонстрировала яркий образ на осень 2019

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая известна своим элегантным стилем, показала поклонникам в социальных сетях эффектный осенний "аутфит".

Оля Фреймут сфотографировалась в одном из столичных районов в красном пальто-кейпе. Новые снимки телеведущая опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Телеведущая дополнила свой осенний образ черными кожаными сапогами на устойчивых каблуках и перчатками. Также знаменитость собрала волосы в хвост и сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах.

"А как вы спасаетесь от серой погоды?"– поинтересовалась Ольга в подписи к фотографии.

Подписчики Фреймут отметили в комментариях, что Оля выглядит очень хрупкой и нежной. "Какая красивая и хорошенькая", "идеал красоты украинской женщины", "какая волшебная" – пишут поклонники.



Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Кроме того, в инстаграм-сторис Оля Фреймут поделилась нежным снимком со своим мужем Владимиром Локотко.



Владимир Локотко и Оля Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia