В красном платье: 51-летняя экс-звезда Playboy Донна Д'Эррико ошеломила соблазнительным образом

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Донна Д'Эррико
Донна Д'Эррико / www.gettyimages.com

Бывшая звезда Playboy и актриса, которая снималась в "Спасателях Малибу" с 1996 до 1998 года, Донна Д'Эррико посетила премьеру ленты "Low Low" в Лос-Анджелесе.

Донна Д'Эррико смогла поразить всех своим внешним видом. В ярком красном платье-миди с очень глубоким декольте звезда похвасталась идеальной фигурой и пышной грудью. Сложно поверить, что актрисе и маме двоих детей в марте исполнилось 51!

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Интересно то, что немало звезд, которым уже исполнилось 50, поражают идеальными телами. Для некоторых секретами молодости и красоты становятся тренировки, правильное питание, а для других – пластические операции и инъекции.

Завершили эффектный образ Донны бежевые лодочки на высоких каблуках, черный клатч от Yves Saint Laurent и яркий макияж с акцентом на глазах. Также актриса решила отказаться от сложных причесок, отдав предпочтение распущенным волосам.

Донна Д'Ерріко
Донна Д'Эррико / Getty Images

Донна Д'Ерріко
Донна Д'Эррико / Getty Images

Донна Д'Ерріко
Донна Д'Эррико / Getty Images

Добавим, что Донна Д'Эррико часто демонстрирует провокационные образы, примеряя откровенные обтягивающие платья на светские и будничные выходы.

Донна Д'Ерріко
Донна Д'Эррико / Getty Images
 

Донна Д'Ерріко
Донна Д'Эррико / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Стиль и мода
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