В красном платье и широкополой шляпе: Катя Осадчая показала яркий образ
Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая посетила общенациональную программу "Человек года", которая состоялась в Киеве в субботу, 23 марта,
Что интересно, на событии также присутствовал муж Кати Юрий Горбунов. Об этом Осадчая рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, а также опубликовала снимки своего образа.
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Для выхода телеведущая надела длинное платье красного цвета с открытыми плечами и широкополую шляпу. Образ Кати напоминает мексиканский традиционный наряд для женщин, в котором она выглядела эффектно на церемонии.
Также знаменитость сфотографировалась с любимым человеком, который был одет в черный костюм с бабочкой.
"Общенациональная программа Человек года! Мы на месте!" – добавил в подписи на своей странице в Instagram Горбунов.
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram-Stories / @kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram-Stories / @kosadcha