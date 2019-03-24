В красном платье и широкополой шляпе: Катя Осадчая показала яркий образ

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая посетила общенациональную программу "Человек года", которая состоялась в Киеве в субботу, 23 марта,

Что интересно, на событии также присутствовал муж Кати Юрий Горбунов. Об этом Осадчая рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, а также опубликовала снимки своего образа.

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Для выхода телеведущая надела длинное платье красного цвета с открытыми плечами и широкополую шляпу. Образ Кати напоминает мексиканский традиционный наряд для женщин, в котором она выглядела эффектно на церемонии.

Также знаменитость сфотографировалась с любимым человеком, который был одет в черный костюм с бабочкой.

"Общенациональная программа Человек года! Мы на месте!" – добавил в подписи на своей странице в Instagram Горбунов.



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram-Stories / @kosadcha



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram-Stories / @kosadcha