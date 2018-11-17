В красном платье из тюля: Кьяра Ферраньи примерила эпатажный образ ко дню рождения Микки Мауса

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи приняла участие в праздничном параде ко дню рождения Микки Мауса в Диснейленде (Париж).

Новые фото Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

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В воскресенье, 18 ноября, главный символ компании Disney Микки Маус отпраздновал юбилей – 90-летие. Мультгерой был создан Уолтом Диснеем в 1928 году, и стал одним из самых популярных образов в мире, в частности в модной индрустрии.

Кьяра Ферраньи поразила своим нарядом. Блогер предстала в образе современной принцессы: пышная красная кутюрная платье из тюля от Giambattista Valli, которую итальянка дополнила белыми кедами с красными сердечками из собственной коллекции Chiara Ferragni и черной кожаной курткой.

"Чувствую себя принцессой", – отметила в подписи к фото Кьяра.



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

К слову, с 1980 года благотворительный фонд Make-A-Wish и Disney запустили кампанию под названием "Поделиться своими ушками" (оригинальное название на английском "Share Your Ears").



Кампания заключается в том, чтобы до 17 ноября 2018 года желающие сфотографировались с "ушками Микки Мауса" или любыми другими творческими "ушами" и опубликовали снимок в Facebook, Instagram или Twitter. Снимки должен сопровождать хэштег #ShareYourEars. Таким образом, за каждую публикацию Disney жертвует 5 долларов в благотворительный фонд Make-A-Wish, который помогает осуществить заветные желания смертельно больных детей. Кьяра Ферраньи тоже поддержала проект и сфотографировалась в ушах Микки Мауса в Диснейленде.