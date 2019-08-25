В стильном платье-кимоно: звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли примерила стильный образ

Немецко-турецкая актриса, получившая известность после исполнения главной роли Хюррем Султан в турецком сериале "Великолепный век. Роксолана", показала стильный образ своим поклонникам в сети.

За звездой с нетипичной и яркой внешностью следят в сети более 5,5 миллионов подписчиков в Instagram. Мерьем часто публикует как домашние селфи и непрофессиональные фото, так и выходы на светских событиях.

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36-летняя Узерли показала, как проводит летний отпуск в испанской Барселоне. Для прогулки актриса примерила красное платье-мини, которое напоминает кимоно, с объемными рукавами. Свой образ турецкая звезда дополнила удобной обувью на платформе и золотой сумкой. Также Мерьем собрала волосы в аккуратный пучок.

Многим зрителям исторического сериала, в котором речь идет о событиях в Османской империи в XVI веке и жену султана Гюррем, которая имеет украинское происхождение, запомнилась исполнительница главной роли – рыжеволосая Мерьем Узерли.

Однако после съемок в сериале женщина кардинально изменила свой образ, обратившись даже к пластическим хирургам, за что актрису много раз критиковали в сети.

Добавим, в турецком сериале "Великолепный век. Роксолана" Мерьем Узерли исполнила песню "Ой у гаю, при Дунаю" на украинском языке.

Мерьем Узерли поет "Ой у гаю, при Дунаю": видео