В красном платье-пальто: Кейт Миддлтон поразила ярким выходом в Лондоне – фото

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Во второй понедельник марта в Великобритании отмечается День Содружества наций. В этом году, 11 марта, королевская семья, британский премьер-министр Тереза Мэй и другие представители 53 стран Содружества посетили торжественную церковную службу в Вестминстерском аббатстве.

Для выхода супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подготовила яркий total-red образ. Герцогиня Кембриджская примерила красное платье-пальто от Catherine Walker с массивными пуговицами, которое уже надевала раньше.

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Волосы Миддлтон украшала шляпка с бантом в тон, которая напоминает головной убор стюардессы. Образ Кейт завершили остроносые туфли-лодочки серого оттенка и светлый клатч.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Великобритания Лондон Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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