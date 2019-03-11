В красном платье-пальто: Кейт Миддлтон поразила ярким выходом в Лондоне – фото

Во второй понедельник марта в Великобритании отмечается День Содружества наций. В этом году, 11 марта, королевская семья, британский премьер-министр Тереза Мэй и другие представители 53 стран Содружества посетили торжественную церковную службу в Вестминстерском аббатстве.

Для выхода супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подготовила яркий total-red образ. Герцогиня Кембриджская примерила красное платье-пальто от Catherine Walker с массивными пуговицами, которое уже надевала раньше. Читайте также: Виктория Бекхэм поздравила маму с днем рождения: трогательное фото Волосы Миддлтон украшала шляпка с бантом в тон, которая напоминает головной убор стюардессы. Образ Кейт завершили остроносые туфли-лодочки серого оттенка и светлый клатч.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images