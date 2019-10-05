В красном платье под дождем: стильный образ Натали Портман в Нью-Йорке
В среду, 3 октября, голливудская актриса Натали Портман попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка в очень эффектном образе.
Звезда спешила на одно из телешоу, где она говорила о новой драматической ленте "Бледная синяя точка", в которой сыграла женщину-астронавта.
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Для выхода Портман подготовила горячий "летний" образ. Натали одела красное мини-платье из коллекции Miu Miu, стоимостью 2060 долларов. Натали дополнила свой образ черными босоножками на высоких каблуках, аккуратной прической и макияжем с акцентом на красных губах.
Охранники и представители актрисы помогли ей спрятаться от нью-йоркского дождя, держа на улице зонт.
Натали Портман / Getty Images
Натали Портман / Getty Images
Добавим, что не только Натали Портман сделала акцент на красном платье на этой неделе. Так, предлагаем просмотреть краткую подборку самых ярких выходов публичных женщин в течение последней недели.
Итоги недели: самые стильные красные платья
1 место – Тина Кунаки
Тина Кунаки / Getty Images
2 место – Дженнифер Лопес
Джей Ло / Getty Images
3 место – испанская королева Летиция
Королева Летиция / Getty Images