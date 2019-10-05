В красном платье под дождем: стильный образ Натали Портман в Нью-Йорке

64 Читати новину українською
Натали Портман
Натали Портман / www.gettyimages.com

В среду, 3 октября, голливудская актриса Натали Портман попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка в очень эффектном образе.

Звезда спешила на одно из телешоу, где она говорила о новой драматической ленте "Бледная синяя точка", в которой сыграла женщину-астронавта.

Читайте также: Total black: Леся Никитюк засветила сексапильный образ в Париже

Для выхода Портман подготовила горячий "летний" образ. Натали одела красное мини-платье из коллекции Miu Miu, стоимостью 2060 долларов. Натали дополнила свой образ черными босоножками на высоких каблуках, аккуратной прической и макияжем с акцентом на красных губах.

Охранники и представители актрисы помогли ей спрятаться от нью-йоркского дождя, держа на улице зонт.

Наталі Портман
​Натали Портман / Getty Images

Наталі Портман
Натали Портман / Getty Images

Добавим, что не только Натали Портман сделала акцент на красном платье на этой неделе. Так, предлагаем просмотреть краткую подборку самых ярких выходов публичных женщин в течение последней недели.

Итоги недели: самые стильные красные платья

1 место – Тина Кунаки

тіна кунакі
Тина Кунаки / Getty Images

2 место – Дженнифер Лопес

джей ло
Джей Ло / Getty Images

3 место – испанская королева Летиция

Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

blog_ava
Ливерпуль – Лестер: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
сегодня
2109
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Дженнифер Лопес Тина Кунаки Натали Портман Стиль и мода Летиция, королева Испании Голливуд
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
сегодня 10:30 Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
Наталя Сколоздра 1977
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
4 октября 09:03 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
365
Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
3 октября 16:49 Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
Квітослава Туз 2079
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 1093
Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
2 октября 12:34 Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
Юлія Михайлова 1169
Новости
Больше новостей
Залиште відгук