В красном платье под дождем: стильный образ Натали Портман в Нью-Йорке

В среду, 3 октября, голливудская актриса Натали Портман попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка в очень эффектном образе.

Звезда спешила на одно из телешоу, где она говорила о новой драматической ленте "Бледная синяя точка", в которой сыграла женщину-астронавта.

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Для выхода Портман подготовила горячий "летний" образ. Натали одела красное мини-платье из коллекции Miu Miu, стоимостью 2060 долларов. Натали дополнила свой образ черными босоножками на высоких каблуках, аккуратной прической и макияжем с акцентом на красных губах.

Охранники и представители актрисы помогли ей спрятаться от нью-йоркского дождя, держа на улице зонт.



​Натали Портман / Getty Images



Натали Портман / Getty Images

Добавим, что не только Натали Портман сделала акцент на красном платье на этой неделе. Так, предлагаем просмотреть краткую подборку самых ярких выходов публичных женщин в течение последней недели.

Итоги недели: самые стильные красные платья

1 место – Тина Кунаки



Тина Кунаки / Getty Images

2 место – Дженнифер Лопес



Джей Ло / Getty Images

3 место – испанская королева Летиция



Королева Летиция / Getty Images