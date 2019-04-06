В красном платье с декольте: 53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой – фото

Супермодель Синди Кроуфорд поражает поклонников во всем мире своей необычайной красотой. Так, 53-летняя знаменитость может своей внешностью легко конкурировать с многими моделями.

Синди в компании своего мужа Ранда Гербера посетила открытие ночного клуба KAOS в Лас-Вегасе. Читайте также: Как греческая богиня: Ким Кардашян поразила стильным образом Для выхода Кроуфорд надела обтягивающее красное платье с разрезом. Дополнили манящий образ серебристые босоножки на высоком каблуке и длинные серьги. На красной дорожке Синди и Ранд позировали вместе перед объективами фотографов, не скрывая нежных чувств друг к другу.

Синди Кроуфорд / Getty Images

Ранд Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images

