В красном платье с декольте: 53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой – фото
Супермодель Синди Кроуфорд поражает поклонников во всем мире своей необычайной красотой. Так, 53-летняя знаменитость может своей внешностью легко конкурировать с многими моделями.
Синди в компании своего мужа Ранда Гербера посетила открытие ночного клуба KAOS в Лас-Вегасе.
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Для выхода Кроуфорд надела обтягивающее красное платье с разрезом. Дополнили манящий образ серебристые босоножки на высоком каблуке и длинные серьги.
На красной дорожке Синди и Ранд позировали вместе перед объективами фотографов, не скрывая нежных чувств друг к другу.
Синди Кроуфорд / Getty Images
Ранд Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images
Источник: LifeStyle 24
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