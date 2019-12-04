В красном пуховике и джинсах: Кейт Миддлтон продемонстрировала casual-образ

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила одну из ферм в Бакингемшире, где проводит мероприятие благотворительная организация Family Action, патроном которой является герцогиня Кембриджская.

Кейт Миддлтон является любимицей британцев не только за поддержание королевских традиций и работу с благотворительными организациями, но и благодаря изысканному стилю, который идеально подбирается для каждого события.

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Для выхода в свет герцогиня Кембриджская подготовила комфортный casual-образ. Жена Уильяма надела короткий красный пуховик из коллекции Perfect Moment, стоимостью около 400 долларов. Свой "аутфит" она дополнила зеленым свитером, джинсами и спортивной обувью.

Однако, несмотря на удобную дневную одежду, Кейт надела знаменитое культовое кольцо – сапфир, украшенный бриллиантами, которое в 2010 году ей подарил принц Уильям для предложения руки и сердца. Ранее владелицей ювелирного украшения была принцесса Диана.

Также стилисты Миддлтон сделали ей идеальную волнистую укладку волос и макияж с акцентом на глазах.



Кейт Миддлтон / Getty Images



​Кейт Миддлтон / Getty Images



​Кейт Миддлтон / Getty Images