В красном среди цветов: Алена Шоптенко снялась в яркой фотосессии

Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая в прошлом году стала мамой, сделала сюрприз поклонниками, показав интересные фотографии новой фотосессии.

Новые фото опубликовала фотограф Екатерина Зерова на своей странице в Instagram.

Читайте также: Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании

Сама Алена рассказала, что очень соскучилась по фотосессиям и поэтому с радостью согласилась принять в ней участие. Шоптенко даже показала пользователям в сети первые фото с бэкстейджа.

Когда-то очень-очень давно не проходило и недели, чтобы я не участвовала в каких-то фотосессиях. Поэтому когда очень давно мне это очень надоело, и от любых предложений я предпочла отказаться и идти работать. Потом было много работы и совершенно не до того. Позже в моей жизни появился АА (Алексей – сын звезды – 24 канал), и снова стало не до того. Однако, когда неделю назад мне внезапно предложили принять участие в съемке, я вдруг осознала, что жутко соскучилась за этим процессом и состоянием, поэтому с радостью согласилась,

– призналась танцовщица.



Алена Шоптенко Instagram / @katyazerova



Алена Шоптенко Instagram / @katyazerova



Алена Шоптенко Instagram / @katyazerova

Напомним, что Алена Шоптенко родила первенца 9 июня. Мальчика она назвала в честь своего мужа Алексея Иванова. В сети звездные супруги каждый раз публикуют милые фото с сыном, не показывая его лицо.