В красном среди цветов: Алена Шоптенко снялась в яркой фотосессии

36 Читати новину українською
Алена Шоптенко
Алена Шоптенко / Instagram / @katyazerova

Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая в прошлом году стала мамой, сделала сюрприз поклонниками, показав интересные фотографии новой фотосессии.

Новые фото опубликовала фотограф Екатерина Зерова на своей странице в Instagram.

Читайте также: Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании

Сама Алена рассказала, что очень соскучилась по фотосессиям и поэтому с радостью согласилась принять в ней участие. Шоптенко даже показала пользователям в сети первые фото с бэкстейджа.

Когда-то очень-очень давно не проходило и недели, чтобы я не участвовала в каких-то фотосессиях. Поэтому когда очень давно мне это очень надоело, и от любых предложений я предпочла отказаться и идти работать. Потом было много работы и совершенно не до того. Позже в моей жизни появился АА (Алексей – сын звезды – 24 канал), и снова стало не до того. Однако, когда неделю назад мне внезапно предложили принять участие в съемке, я вдруг осознала, что жутко соскучилась за этим процессом и состоянием, поэтому с радостью согласилась,
– призналась танцовщица.


Алена Шоптенко Instagram / @katyazerova


Алена Шоптенко Instagram / @katyazerova


Алена Шоптенко Instagram / @katyazerova

Напомним, что Алена Шоптенко родила первенца 9 июня. Мальчика она назвала в честь своего мужа Алексея Иванова. В сети звездные супруги каждый раз публикуют милые фото с сыном, не показывая его лицо.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы Мода
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
сегодня 17:14 Как носить красный цвет: топ-10 примеров королевы Испании
Анастасія Манюхіна 121
Топ-8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить
12 января 17:29 Топ-8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить
649
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
11 января 20:42 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
9783
Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
11 января 14:28 Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
Богданна Рибак 148
Иоланда Хадид празднует 55 лет: 4 секрета красоты экс-модели
11 января 14:01 Иоланда Хадид празднует 55 лет: 4 секрета красоты экс-модели
Юлія Девда 634
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
10 января 17:15 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
85107
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук