В кроп-топе и юбке в горох: 50-летняя Дженнифер Лопес потрясла стальным прессом

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.gettyimages.com

Популярная певица Дженнифер Лопес, которая в свои 50 лет действительно поражает роскошным видом, поехала на отдых в Сен-Тропе вместе со своим женихом Алексом Родригесом.

На своей странице в Instagram Алекс опубликовал нежное селфи с любимым и передал поклонникам "Привет" из Франции. Влюбленные приехали на празднование 60-летия баскетболиста Magic Johnson.

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Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

Певица попала в объективы папарацци на шумной вечеринке в пляжном стиле в Сен-Тропе. Для мероприятия Лопес надела белый топ с длинными рукавами продемонстрировав идеальную спортивную фигуру. Завершили образ певицы длинная голубая юбка в белый горох, солнцезащитные очки в белой оправе, босоножки на высокой платформе кремового цвета и яркая маленькая сумка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer López (@jrod_jlo)

 

 

Юбка Дженнифер имела смелый разрез, из-за которого певица таки случайно попала в курьезную ситуацию, засветив фотографам нижнее белье телесного цвета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jae Baby (@kenyablac)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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