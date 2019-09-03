В кроп-топе и юбке в горох: 50-летняя Дженнифер Лопес потрясла стальным прессом

Популярная певица Дженнифер Лопес, которая в свои 50 лет действительно поражает роскошным видом, поехала на отдых в Сен-Тропе вместе со своим женихом Алексом Родригесом.

На своей странице в Instagram Алекс опубликовал нежное селфи с любимым и передал поклонникам "Привет" из Франции. Влюбленные приехали на празднование 60-летия баскетболиста Magic Johnson.

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Певица попала в объективы папарацци на шумной вечеринке в пляжном стиле в Сен-Тропе. Для мероприятия Лопес надела белый топ с длинными рукавами продемонстрировав идеальную спортивную фигуру. Завершили образ певицы длинная голубая юбка в белый горох, солнцезащитные очки в белой оправе, босоножки на высокой платформе кремового цвета и яркая маленькая сумка.

Юбка Дженнифер имела смелый разрез, из-за которого певица таки случайно попала в курьезную ситуацию, засветив фотографам нижнее белье телесного цвета.