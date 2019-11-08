В крошечном бикини и с белокурыми волосами: Деми Роуз шокировала смелым образом – 18+

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

24-летняя Деми Роуз, которая имеет свыше 10 миллионов подписчиков в инстаграме благодаря откровенным публикациям со снимками в провокационных позах, ошеломила поклонников очередной сменой имиджа.

Британка опубликовала в Инстаграме соблазнительное фото с Ибицы, куда она приехала вместе со своими друзьями.

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На фото Деми Роуз позирует в желтом купальнике, который едва скрывает интимные места девушки. Модель позирует таким образом, чтобы похвастаться пышными ягодицами.

Для выхода звезда социальных сетей во второй раз примерила блондинистый парик, в котором впервые появилась во время празднования Хэллоуина-2019.

"Здесь лучше", – лаконично добавила в подписи Роуз.

Демі Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Автором фото стала ее подруга, актриса Бонни Стрендж, которая тоже снялась на балконе в розовом топе, бикини и черных ботфортах.

"Ибица, 20:22, 18 градусов: все еще достаточно горячо для пина колады", – написала Бонни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bonnie Strange (@bonniestrange)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Деми Роуз Эротика
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