В крошечном бикини: Эмили Ратаковски разделась в продуктовом магазине

Одна из самых известных моделей мира Эмили Ратаковски в очередной раз ошеломила поклонников в социальных сетях пикантными снимками.

Новые фото Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так Эмила позировала в супермаркете на фоне продуктов. На модели – нижнее белье цвета бургунди.

"Подготовила для вас кое-что. Ждите 11.22.18", – заинтриговала поклонников Эмили в подписи к фотографиям.

За два дня снимок набрал более 1 миллиона лайков и сотни положительных комментариев.



Эмили Ратаковски / Instagram @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram @emrata

Напомним, Эмили Ратаковски рассказала, почему ее блог в Instagram полностью заполнен сексапильными фото. По ее словам, она является ярой поклонницей феминизма, поэтому публично отстаивает свое право выглядеть так, как она считает нужным. Поэтому ни одно общественное мнение или ограничения не повлияют на ее выбор.