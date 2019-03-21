В кроссовках и белом пальто: Бриджит Макрон посетила футбольный матч

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Бриджит Макрон
Бриджит Макрон / Getty Images

Первая леди Франции посетила благотворительный футбольный матч, который состоялся в маленьком городке Реймсе. Для спортивного мероприятия 65-летняя Бриджит Макрон подобрала соответствующий образ – светлое пальто и стильные кроссовки.

Жена президента Франции посетила благотворительный футбольный матч, который проходил в Реймсе накануне, 20 марта. Целью мероприятия было поддержать женщин, которые стали жертвами насилия.

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На футбольное поле вышли не только мужчины, но и женщины. В матче приняли участие игроки, которые в 1998 году стали победителями мирового первенства.

После игры на стадион вышла 65-летняя Бриджит Макрон. Перед посетителями благотворительного мероприятия первая леди Франции предстала в стильном и удобном наряде. Она надела синие джинсы, для которых подобрала тоненький пояс, и белую футболку. Поверх наряда жена президента Франции надела белое двубортное пальто. Ее спортивный образ дополнили стильные кроссовки.

Бріджит Маркон перше леді Франції
Бриджит Макрон / Getty Images

Бріджит Макрон
Первая леди Франции на футбольном матче / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Эммануэль Макрон
Источник: LifeStyle 24
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