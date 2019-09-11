В кроссовках и брюках-скинни: королева Испании провела своих дочерей в школу – фото

100 Читати новину українською
Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция / www.gettyimages.com

В среду, 11 августа, испанская королева Летиция вместе с мужем Филиппом VI провели своих дочерей в школу в их первый учебный день.

Королева Летиция – является примером для восхищения многих женщин, ведь она часто примеряет бюджетную и обычную одежду для официальных выходов, купленную даже в период скидок, и выглядит роскошно в ней. Экс-журналистка в который раз продемонстрировала, что не дорогое одеяние делает из женщины королеву, а ее умение показать себя в обществе.

Читайте также: С чем носить белый жакет: бюджетная идея от королевы Испании Летиции – фото

Так, летние каникулы закончились и испанская королевская чета сопровождала 13-летнюю Леонор и 12-летнюю Софию в школу Санта-Мария-де-лос-Росалес в Мадриде. Для этого Летиция решила надеть удобные черные брюки-скинни, клетчатый жакет и черные кроссовки от Hugo Boss.

В руках королева Испания несла два спортивных рюкзака своих дочерей-принцесс. Король Испании выглядел изысканно в темно-синем костюме, который дополнил бордовым галстуком.


Испанская королевская семья​ / Getty Images


Испанская королевская семья​ / Getty Images

blog_ava
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
сегодня
3343
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Летиция, королева Испании
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Миллионные состояния, стриптизерши и самолет для кошки: какой была жизнь Карла Лагерфельда
10 сентября 12:36 Миллионные состояния, стриптизерши и самолет для кошки: какой была жизнь Карла Лагерфельда
910
Кожа, блеск и принты: топ-5 трендов на осень от Tommy Hilfiger
9 сентября 16:01 Кожа, блеск и принты: топ-5 трендов на осень от Tommy Hilfiger
169
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
9 сентября 14:02 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
9755
Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
9 сентября 12:00 Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
1487
"Оно 2": жуткий клоун Пеннивайз возвращается
9 сентября 10:57 "Оно 2": жуткий клоун Пеннивайз возвращается
Юлія Ліпенцева 311
Новости
Больше новостей
Залиште відгук