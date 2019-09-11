В кроссовках и брюках-скинни: королева Испании провела своих дочерей в школу – фото

В среду, 11 августа, испанская королева Летиция вместе с мужем Филиппом VI провели своих дочерей в школу в их первый учебный день.

Королева Летиция – является примером для восхищения многих женщин, ведь она часто примеряет бюджетную и обычную одежду для официальных выходов, купленную даже в период скидок, и выглядит роскошно в ней. Экс-журналистка в который раз продемонстрировала, что не дорогое одеяние делает из женщины королеву, а ее умение показать себя в обществе.

Читайте также: С чем носить белый жакет: бюджетная идея от королевы Испании Летиции – фото

Так, летние каникулы закончились и испанская королевская чета сопровождала 13-летнюю Леонор и 12-летнюю Софию в школу Санта-Мария-де-лос-Росалес в Мадриде. Для этого Летиция решила надеть удобные черные брюки-скинни, клетчатый жакет и черные кроссовки от Hugo Boss.

В руках королева Испания несла два спортивных рюкзака своих дочерей-принцесс. Король Испании выглядел изысканно в темно-синем костюме, который дополнил бордовым галстуком.



Испанская королевская семья​ / Getty Images



Испанская королевская семья​ / Getty Images