В кроссовках и кепи: Меган Маркл удивила спортивным образом в Нью-Йорке

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Меган Маркл в Нью-Йорке
Меган Маркл в Нью-Йорке / www.gettyimages.com

Все уже привыкли видеть беременную герцогиню Сассекскую в роскошных и элегантных нарядах. Однако Меган Маркл сумела удивить спортивной одеждой в Нью-Йорке.

По американской традиции, беременная жена принца Гарри устроила вечеринку по случаю предстоящих родов. На baby shower Меган Маркл пригласила своих подруг, которые собрались в одном из американских баров.

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Но не только нарушением королевских правил отметилась герцогиня Сассекская. При возвращении в Лондон она надела удобную одежду в спортивном стиле. Перед камерами журналистов Меган Маркл засветилась в приталенных лосинах, толстовке с капюшоном, черной кепи и кроссовках. Необычный образ герцогиня дополнила бежевым пальто и дорожной черной сумкой.

Кенсингтонский дворец уже официально подтвердил визит герцогини Сассекской в Нью-Йорк. Представители королевы Елизаветы II отметили, что путешествие имело частный характер, поэтому Меган Маркл полетела в США за свой счет. Для поездки она выбрала частный самолет.

Меган Маркл у Нью-Йорку
Меган Маркл в Нью-Йорке / Getty Images

Вагітна герцогиня Сассекська
Беременная герцогиня Сассекская / Getty Images


Меган Маркл / Getty Images

Стоит отметить, что на саму вечеринку по случаю предстоящего рождения первенца Меган Маркл выбрала более элегантный образ. Ближайших друзей с подарками герцогиня Сассекская встречала в стильном пальто, приталенных брюках и бежевой обуви на каблуках. Повсюду жену принца Гарри сопровождали охранники, которые после поездки Меган в США вместе с ней полетели в Лондон.

Меган Маркл влаштувала вечірку
Меган Маркл устроила вечеринку / Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями уже в апреле 2019 года. По словам инсайдеров западных СМИ, герцогиня родит девочек-двойняшек, поэтому их ждет "двойная проблема". Сейчас Букингемский дворец не комментирует никаких слухов. В то же время беременна Меган не отсиживается перед родами, а ведет активный образ жизни. Уже 23 февраля она с принцем Гарри осуществит 2-дневную поездку в Марокко.

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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