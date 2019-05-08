В крови солиста The Prodigy обнаружили наркотики и алкоголь: результаты экспертизы

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Кот Флинт: результаты экспертизы
Кот Флинт: результаты экспертизы / Фото из открытых источников

В сети 8 мая обнародовали посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. По информации экспертов, в его крови нашли кокаин, кодеин и алкоголь.

Чрезмерное употребление кокаина, алкоголя и кодеина, который считается сильнодействующим обезболивающим, при длительном использовании могли привести к летальному исходу, сообщает BBC. Есть предположение, что Кит Флинт сначала принял наркотики с лекарствами, после чего запил их алкоголем.

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В своем заключении судмедэксперт также отметила, что несмотря на то, что Флинт действительно принял кодеин с алкоголем, "никто не знает, что в тот момент творилось в голове у Кита". Она предполагает, что Флинт мог "просто дурачиться, но в какой-то момент его поведение вышло из-под контроля".

Следовательно, в издании The Sun пишут, что никто пока не имеет никакого подтверждения, что Флинт хотел совершить самоубийство. Сами же музыканты и близкие музыканта до сих пор оправляются от потери и 7 мая оставили на странице The Prodigy Twitter сообщение, где посоветовали всем, кто борется с депрессией, зависимостью или последствиями самоубийства "не мучиться молча".

Что известно о смерти солиста группы The Prodigy?Английский исполнитель Кит Флинт совершил самоубийство в первые выходные марта в Великобритании в собственном доме. Его нашли мертвым только 4 марта. Музыканты группы The Prodigy подтвердили смерть вокалиста и поблагодарили за сохранение конфиденциальности всех заинтересованных сторон. По словам инсайдеров, Кит Флинт ушел из жизни из-за развода с его женой – японской моделью и ди-джеем Маюми Кай, процесс которого завершился за несколько дней до самоубийства. Источники сообщали, что после разрыва с Кай Флинт впал в глубокую депрессию и снова начал употреблять наркотики. Похороны состоялись 29 марта в графстве Эссекс, где его провожали в последний путь сотни поклонников.

Умер Кит Флинт: смотрите видео

 

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Теги: LifeStyle Алкоголь Наркотики Потери Умер Кит Флинт – The Prodigy
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