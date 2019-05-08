В крови солиста The Prodigy обнаружили наркотики и алкоголь: результаты экспертизы

В сети 8 мая обнародовали посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. По информации экспертов, в его крови нашли кокаин, кодеин и алкоголь.

Чрезмерное употребление кокаина, алкоголя и кодеина, который считается сильнодействующим обезболивающим, при длительном использовании могли привести к летальному исходу, сообщает BBC. Есть предположение, что Кит Флинт сначала принял наркотики с лекарствами, после чего запил их алкоголем.

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В своем заключении судмедэксперт также отметила, что несмотря на то, что Флинт действительно принял кодеин с алкоголем, "никто не знает, что в тот момент творилось в голове у Кита". Она предполагает, что Флинт мог "просто дурачиться, но в какой-то момент его поведение вышло из-под контроля".

Следовательно, в издании The Sun пишут, что никто пока не имеет никакого подтверждения, что Флинт хотел совершить самоубийство. Сами же музыканты и близкие музыканта до сих пор оправляются от потери и 7 мая оставили на странице The Prodigy Twitter сообщение, где посоветовали всем, кто борется с депрессией, зависимостью или последствиями самоубийства "не мучиться молча".

It has been a tough time for everyone over the last few weeks since Keef's passing. If you are struggling with depression, addiction or the impact of suicide, please do not suffer in silence. The Prodigy fully support the campaign to improve mental health for all... (1/2) pic.twitter.com/HjDX6Z0EGa — The Prodigy (@the_prodigy) 7 мая 2019 г.

Что известно о смерти солиста группы The Prodigy?Английский исполнитель Кит Флинт совершил самоубийство в первые выходные марта в Великобритании в собственном доме. Его нашли мертвым только 4 марта. Музыканты группы The Prodigy подтвердили смерть вокалиста и поблагодарили за сохранение конфиденциальности всех заинтересованных сторон. По словам инсайдеров, Кит Флинт ушел из жизни из-за развода с его женой – японской моделью и ди-джеем Маюми Кай, процесс которого завершился за несколько дней до самоубийства. Источники сообщали, что после разрыва с Кай Флинт впал в глубокую депрессию и снова начал употреблять наркотики. Похороны состоялись 29 марта в графстве Эссекс, где его провожали в последний путь сотни поклонников.

Умер Кит Флинт: смотрите видео