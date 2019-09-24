В кружевном белье посреди магазина: Эмили Ратаковски ошеломила сексуальным фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Для 28-летней американки, которая является владелицей бельевой марки, а также известной моделью, обнажиться перед камерой в публичных местах не составляет труда. Именно поэтому для новой кампании Эмили Ратаковски воспользовалась яркой идеей.

Несмотря на насыщенный график модели, а также съемки в фильмах, Ратаковски удается находить время на создание новых коллекций для своего бренда Inamorata.

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Часто в рекламных кампаниях знаменитость сама участвует, позируя в белье или купальных костюмах. К примеру, во время последней съемки 28-летняя Ратаковски примеряла довольно сексуальный образ и позировала в нем в необычном месте.

На фото стройная модель предстала в черном кружевном комплекте белья, состоящем из массивного бюстгальтера и крошечных трусиков с тонкими полосками. Позади нее виднелись витрины продуктового магазина, однако это не мешало модели позировать раскованно и чувствовать себя уверенно перед камерой. Еще бы, в белье от своей марки Эмили удалось отлично подчеркнуть свою стройную и сексуальную фигуру.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

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Теги: LifeStyle Эмили Ратажковски
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