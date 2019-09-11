В кружевном бюстгальтере и пиджаке поверх: Белла Хадид ошеломила сексуальным выходом

Знаменитая американская модель и одна из избранных "ангелов" Victoria's Secret стала гостьей секретного шоу Рианны. Несмотря на то, что 22-летняя Белла Хадид пришла на мероприятие в роли зрителя, ей удалось предстать в центре внимания. Образ, который подобрала звезда подиумов, стоит отнести к списку самых сексуальных и откровенных.

В списке звездных гостей на шоу Рианны Savage X Fenty было немало звезд, среди которых беременная Эшли Грэм, Кара Делевинь, Эшли Бенсон, Пэрис Хилтон, а также сестры Хадид.

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Поскольку накануне показа певица запретила гостям пользоваться мобильными телефонами, Insta-Stories и фото с локации появились чуть позже. Так, в сети можно увидеть фото только с красной дорожки, а трансляция и официальные кадры появятся после 20 сентября.

Звездой стала 22-летняя Белла Хадид, которая отважилась прийти на светское мероприятие полуобнаженной. Похоже, тренд на пиджаки-oversize поверх белья или на голое тело не отойдет в прошлое еще как минимум несколько сезонов. Об этом свидетельствует выбор известных моделей и других знаменитостей.

На Белле Хадид был черный кружевной бюстгальтер. Поверх белья она надела зеленый массивный пиджак, а для "низа" выбрала широкие брюки, которые дополняли комплект. Благодаря такому откровенному образу "ангел" Victoria's Secret засветила загорелое тело и идеальный пресс.



Белла Хадид на показе Рианны / Getty Images