В лаймовом платье со смелым декольте: Ева Грин на вечеринке Bvlgari

Голливудская актриса Ева Грин любит поражать поклонников своим внешним видом во время светских выходов оригинальным выбором наряда, который эффектно смотрится и подчеркивает соблазнительные формы знаменитости.

Снимки с вечеринки актриса опубликовала на своей странице в Instagram. Для выхода Ева Грин надела шелковое лаймовое платье с откровенным декольте, объемными рукавами и открытой спиной.

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Платье из осенне-зимней коллекции 2010 года бренда Jean Paul Gaultier сделало звезду самой яркой среди всех гостей вечеринки. Завершили ее образ металлические босоножки на высоком каблуке и драгоценные ювелирные украшения.

Также Ева не побоялась поэкспериментировать с насыщенным макияжем с акцентом на красные губы.