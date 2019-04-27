В лаймовом платье со смелым декольте: Ева Грин на вечеринке Bvlgari

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Ева Грин
Ева Грин / Коллаж LifeStyle 24

Голливудская актриса Ева Грин любит поражать поклонников своим внешним видом во время светских выходов оригинальным выбором наряда, который эффектно смотрится и подчеркивает соблазнительные формы знаменитости.

Снимки с вечеринки актриса опубликовала на своей странице в Instagram. Для выхода Ева Грин надела шелковое лаймовое платье с откровенным декольте, объемными рукавами и открытой спиной.

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Платье из осенне-зимней коллекции 2010 года бренда Jean Paul Gaultier сделало звезду самой яркой среди всех гостей вечеринки. Завершили ее образ металлические босоножки на высоком каблуке и драгоценные ювелирные украшения.

Также Ева не побоялась поэкспериментировать с насыщенным макияжем с акцентом на красные губы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Green Web (@evagreenweb)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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