В лаконичном черном платье: королева Испании продемонстрировала изысканный образ

Испанская королева в очередной раз показала свой роскошный стиль. На днях она посетила светское мероприятие в изысканном платье черного цвета.

Королева Летиция и король Филипп IV приняли участие в церемонии вручения премии Premios Nacionales De Investigacion. Мероприятие состоялось во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Королевичи, как всегда, поразили элегантными образами.

Читайте также: В платье со стильным принтом: королева Испании совершила эффектный выход

Для этой церемонии Ее Величество выбрала лаконичное черное платье длины миди. Такой наряд королева соединила с замшевыми сапогами черного цвета на высоких каблуках. Дополнила аутфит широким кожаным поясом на талии. Среди аксессуаров выбрала минималистичные серьги. Завершила образ аккуратной прической и макияжем в коричневых тонах с акцентом на глазах.



Королева Летиция в черном платье / Фото: Getty Images

Испанский король для светского выхода надел сдержанный костюм темного оттенка и белую рубашку. К этому образу добавил черную обувь и голубой галстук с геометрическим принтом.



Король Испании Филипп IV и его жена на церемонии / Фото: Getty Images