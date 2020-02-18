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В лаконичном черном платье: королева Испании продемонстрировала изысканный образ

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Король Филипп IV и королева Летиция / Фото: Getty Images

Испанская королева в очередной раз показала свой роскошный стиль. На днях она посетила светское мероприятие в изысканном платье черного цвета.

Королева Летиция и король Филипп IV приняли участие в церемонии вручения премии Premios Nacionales De Investigacion. Мероприятие состоялось во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Королевичи, как всегда, поразили элегантными образами.

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Для этой церемонии Ее Величество выбрала лаконичное черное платье длины миди. Такой наряд королева соединила с замшевыми сапогами черного цвета на высоких каблуках. Дополнила аутфит широким кожаным поясом на талии. Среди аксессуаров выбрала минималистичные серьги. Завершила образ аккуратной прической и макияжем в коричневых тонах с акцентом на глазах.

Королева Летиція
Королева Летиция в черном платье / Фото: Getty Images

Испанский король для светского выхода надел сдержанный костюм темного оттенка и белую рубашку. К этому образу добавил черную обувь и голубой галстук с геометрическим принтом.

Король Філіп IV та королева Летиція
Король Испании Филипп IV и его жена на церемонии / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Летиция, королева Испании Стиль и мода LifeStyle
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