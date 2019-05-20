В латексных чулках и цветочных мини: Кендалл Дженнер снялась для обложки Vogue

Знаменитая американская модель, которая признана самой богатой в своей области, снялась для обложки австралийской версии глянца Vogue. Во время интервью 23-летняя Кендалл Дженнер заговорила о личной жизни и рассказала об отношениях с бойфрендом.

Новые фотографии Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографиях американская модель предстала в различных образах, каждый из которых подчеркивал ее стройные формы.

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На обложке журнала 23-летняя звезда появилась в темном мини-платье с обнаженными плечами. Однако яркой особенностью ее наряда были большие красные губы на груди с небольшим проемом, которые позволили осмотреть ее декольте. И завершением образа стали сексуальные латексные чулки.

Еще в нескольких снимках Кендалл Дженнер позировала перед камерой Чарльза Деннингтона в ярких платьях с перьями страуса, а также с аксессуарами от бренда Tiffany & Co.

Во время интервью американская звезда призналась, что возможно когда-то она выйдет замуж за своего бойфренда, но на данном этапе они об этом не думают. А также она добавила, что наблюдает за публичной жизнью своих сестер и многому научилась, глядя на их опыт.



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner