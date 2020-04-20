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В лавандовом платье на цветастую водолазку: беременная Кэти Перри подчеркнула округлый живот

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Кэти Перри подчеркнула округлый живот / Instagram / @katyperry

Американская певица поделилась фотографией в ярком образе. Кэти Перри ждет появления первенца и не теряет возможности продемонстрировать свой округлившийся живот в стильных нарядах. Звезда надела облегающее платье нежно-лавандового цвета, совместив его с цветастой водолазкой.

35-летняя исполнительница во время карантина тщательно заботится о будущем малыша и своем здоровье, находясь дома. В изоляции Кэти Перри оставила брендовые образы и каблуки в шкафу, предпочитая комфортную домашнюю одежду. Звезда, которая привыкла покорять сердца поклонников яркими аутфитами, решила поделиться кадром, который был сделан до мировой вспышки коронавируса.

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В инстаграм-профиле Кэти Перри опубликовала фото на фоне Сиднейского оперного театра во время одного из последних съемочных дней телешоу American Idol, в котором занимает судейское кресло. Стоит отметить, что звезда продолжала работу, несмотря на беременность.

На фотографии Кэти Перри позирует в нежном лавандовом платье, которое выгодно акцентирует особое положение исполнительницы. Она решила не придавать своему образу сексуальности и скрыла пикантное декольте цветастой водолазкой. Неотъемлемой деталью ее look стали массивные аксессуары: серьги в форме цветков и изысканное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил жених Орландо Блум по случаю помолвки. Роскошная укладка завершила безупречный вид знаменитости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

 

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Кети Перри Смачно LifeStyle
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