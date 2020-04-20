В лавандовом платье на цветастую водолазку: беременная Кэти Перри подчеркнула округлый живот
Американская певица поделилась фотографией в ярком образе. Кэти Перри ждет появления первенца и не теряет возможности продемонстрировать свой округлившийся живот в стильных нарядах. Звезда надела облегающее платье нежно-лавандового цвета, совместив его с цветастой водолазкой.
35-летняя исполнительница во время карантина тщательно заботится о будущем малыша и своем здоровье, находясь дома. В изоляции Кэти Перри оставила брендовые образы и каблуки в шкафу, предпочитая комфортную домашнюю одежду. Звезда, которая привыкла покорять сердца поклонников яркими аутфитами, решила поделиться кадром, который был сделан до мировой вспышки коронавируса.
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В инстаграм-профиле Кэти Перри опубликовала фото на фоне Сиднейского оперного театра во время одного из последних съемочных дней телешоу American Idol, в котором занимает судейское кресло. Стоит отметить, что звезда продолжала работу, несмотря на беременность.
На фотографии Кэти Перри позирует в нежном лавандовом платье, которое выгодно акцентирует особое положение исполнительницы. Она решила не придавать своему образу сексуальности и скрыла пикантное декольте цветастой водолазкой. Неотъемлемой деталью ее look стали массивные аксессуары: серьги в форме цветков и изысканное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил жених Орландо Блум по случаю помолвки. Роскошная укладка завершила безупречный вид знаменитости.
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