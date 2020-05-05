В легком мини платье: беременная Alyosha подчеркнула округлый живот

Знаменитая певица вскоре станет мамой третьего ребенка. Несмотря на то, что Alyosha скрывала свою беременность до последних месяцев, сейчас она с радостью демонстрирует изменения своего тела на камеру. Очередной съемкой она подчеркнула свой округлый живот, надев мини платье.

Только неделю назад звездные супруги, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Alyosha, признались о будущем пополнении в семье. Если раньше именитая мамочка держала в секрете, что находится в положении, то теперь активно публикует новые кадры на личной странице в инстаграме.

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Alyosha показала трогательное фото, которым в очередной раз доказала, что ей идет беременность. Для съемки она выбрала нежное легкое платье длины мини белого цвета с черными вкраплениями. Наряд обнажил хрупкие плечи звезды и, несмотря на размер оверсайз, подчеркнул немалый живот. Сама певица позировала с легкими локонами, дневным макияжем и без всяких украшений, кроме обручального кольца.

Сияйте, словно солнышки, даже когда за окном льет дождь. Жизнь дарит нам столько поводов быть счастливыми, не пропускайте их мимо,

– оптимистично прокомментировала Alyosha.

Стоит отметить, что третий ребенок пары должен появиться на свет уже летом, а сама будущая многодетная мамочка чувствует существенные изменения фигуры. В инстаграм-сторис звезда поделилась своими кулинарными умениями, показав круглый стол пирожков. Однако Alyosha не стала скрывать, что такие обыденные заботы даются ей сложно. "Уже не вижу своих ног. И это не от пирожков", – иронично подписала исполнительница. В кадре фигурировал и немалый живот певицы, который действительно затрудняет ее движения.



Беременная Alyosha похвасталась кулинарными умениями / Фото: Instagram Stories / @alyoshasinger

Напомним, что Тарас Тополя и Alyosha пока не рассекречивают пол будущего ребенка, однако звездные коллеги и поклонники надеются, что третьим потомком супругов станет девочка. Сейчас пара воспитывает двух сыновей – 7-летнего Романа и 4-летнего Марка.