В легком платье с разрезом: Катя Осадчая поразила стройностью в нежном образе

Популярная телеведущая на карантине не исчезает из светской жизни. Катя Осадчая вместе с Юрием Горбуновым вышла в прямой эфир из собственного дома и рассказала о финале шоу "Голос страны". По этому случаю звезда надела нежное платье кремового цвета с пикантным разрезом.

В изоляции Кати Осадчей приходится самостоятельно колдовать над своими образами, однако, судя по ажиотажу в сети, фэшн-эксперименты удаются звезде на отлично. Сегодня, 24 апреля, вместе с мужем Юрием Горбуновым она вышла в прямой эфир и рассказала о суперфинале шоу "Голос страны", который пройдет в новом технологическом формате. Затем ведущая устроила домашнюю съемку, результатами которой поделилась на личной странице в инстаграме.

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Катя Осадчая выбрала для очередного появления на экране воздушное платье кремового цвета от французского дома моды Chloe. Нежный образ подчеркнул женственность и хрупкую фигуру звезды. Несмотря на то, что декольте наряда было закрытым, изюминку добавил пикантный разрез.

Романтическое платье с объемными рукавами и бантиком-галстуком Осадчая дополнила стильным аксессуаром в тон – заколкой с жемчугом, которая украсила распущенные волосы. Местом для съемок знаменитость выбрала диван. Позируя лежа, она смогла показать стройные ноги в полной красе.

На карантине и на диване лежать нужно красиво,

– прокомментировала кадры Катя Осадчая.