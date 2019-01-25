В леопардовой накидке: Леся Никитюк похвасталась стройными ножками

Знаменитая украинская телеведущая продолжает радовать поклонников снимками своей роскошной фигуры и невероятными пейзажами Мальдив. Так, на новом фото Леся Никитюк предстала в красивом пляжном образе.

Украинская красавица продолжает путешествовать по местам, где еще не ступали ее длинные и стройные ноги. Так, недавно Леся Никитюк отправилась на отдых в райское место – Мальдивы.

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Так, новые фотографии на фоне невероятных мальдивских пейзажей телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. На горячем фото Леся предстала в красивой накидке с актуальным леопардовым принтом. Из-под пляжного наряда виднелось черное бикини, а также ее длинные стройные и загорелые ножки.

Теперь понимаю почему Робинзон Крузо не хотел возвращаться домой,

– прокомментировала Леся Никитюк.



Леся Никитюк отдыхает на Мальдивах / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк отдыхает на Мальдивах / Instagram / @lesia_nikituk

Также украинская телеведущая опубликовала снимок, на котором показала поклонникам свой завтрак на Мальдивах. Трапеза состоялась на берегу океана за столом, покрытым белоснежной скатертью. Ее завтрак состоял из яиц, сока, кофе и большого количества местных фруктов.