В леопардовой шубе и кружевном платье: Кира Найтли примерила смелый образ – фото

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Кира Найтли
Кира Найтли / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Кира Найтли активно посещает разные шоу, где презентует фильм "Последствия", в котором сыграла главную роль. Во вторник, 12 марта, звезда посетила шоу BUILD Series, что в Нью-Йорке, в стильном образе.

Для публичного выхода Кира надела черное платье длины миди с кружевными вставками. Акцентами в образе звезда выбрала теплую эко-шубу с леопардовым принтом и красную помаду.

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Завершили яркий выход черные босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками.

Что интересно, на следующий день, 13 марта, Найтли повторила look, но примерила красное платье-миди. Для нового наряда она выбрала похожие черные босоножки.

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images
 

Кіра Найтлі
Кира Найтли  / Getty Images

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Кира Найтли Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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