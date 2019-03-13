В леопардовой шубе и кружевном платье: Кира Найтли примерила смелый образ – фото
Голливудская актриса Кира Найтли активно посещает разные шоу, где презентует фильм "Последствия", в котором сыграла главную роль. Во вторник, 12 марта, звезда посетила шоу BUILD Series, что в Нью-Йорке, в стильном образе.
Для публичного выхода Кира надела черное платье длины миди с кружевными вставками. Акцентами в образе звезда выбрала теплую эко-шубу с леопардовым принтом и красную помаду.
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Завершили яркий выход черные босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками.
Что интересно, на следующий день, 13 марта, Найтли повторила look, но примерила красное платье-миди. Для нового наряда она выбрала похожие черные босоножки.
Кира Найтли / Getty Images
Кира Найтли / Getty Images
Кира Найтли / Getty Images
Кира Найтли / Getty Images