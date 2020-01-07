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В леопардовом купальнике: Белла Хадид засветила обольстительную фигуру

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Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Супермодель Белла Хадид в очередной раз потрясла поклонников снимками из повседневной жизни, на которых она похвасталась идеальной фигурой.

Новые горячие снимки Белла Хадид опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Знаменитость умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках и фотосессиях для глянцев, но и в обычные дни. К примеру, на фото Хадид позирует на кухне и готовит себе напиток. Девушка одета в крошечный купальник с актуальным анималистичным принтом, который подчеркнул стройную фигуру Беллы.

А в подписи звезда сообщила, что именно так она выглядит на 72-м часу, когда ее телефон погружен в пакет с рисом.

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Мода Белла Хадид LifeStyle
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