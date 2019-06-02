В леопардовом купальнике: новые горячие фото Насти Каменских и Потапа с медового месяца

Настя Каменских и Потап, которые поженились 23 мая и сыграли пышную свадьбу в столице Украины, провели медовый месяц в Турции и насладились романтическим отдыхом. Супруги уже вернулись в Украину из-за рабочего графика, но до сих пор показывает поклонникам в сети соблазнительные совместные снимки.

Новые фото опубликовала Настя Каменских на своей странице в Instagram.

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На новом снимке певица позирует в закрытом купальнике с трендовым анималистическим принтом, который соблазнительно подчеркнул пышные формы артистки. Дополняют образ Каменских маленькая цепочка на правой ноге и солнцезащитные очки.

Некоторые пользователи сети раскритиковали то, как выглядит звезда, якобы ей надо похудеть. Однако сторонники Насти стали на ее защиту и заявили, что она выглядит действительно роскошно.



Настя Каменских и Потап / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Как сообщил Потап на своей странице в Instagram, медовый месяц продолжается, но влюбленным артистам придется разъехаться из-за графика с запланированными концертами.

На фотографии Каменских позирует в белоснежном ромпере, который контрастно подчеркнул ее загар, и кроссовках. Рядом ее обнимает новоиспеченный муж Алексей Потапенко.

"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с группой MOZGI, а Настя Каменских на свои концерты!"– добавил он.



Настя Каменских и Потап / Instagram / @realpotap

Что известно про отношения Потапа и Насти Каменских?О личной жизни супругов известно мало. Деятельность дуэта Потапа и Насти Каменских длилась с 2006 по 2017 год. В то время Потап находился в официальном браке с украинским продюсером Ириной Горовой (1999-2014) и имел от нее сына Андрея, которому сейчас 10 лет. Относительно Насти Каменских, то звезда всегда пыталась скрывать свои отношения, однако в последние годы начала намекать на роман с любимым мужчиной, которого не хотела показывать общественности. Она неоднократно публиковала в соцсетях фотографии с обручальным кольцом, появление которого не комментировала.



23 мая влюбленные поженились. В день свадьбы исполнители опубликовали видеоролик "Константа", в котором они публично заявили о своих чувствах и признались, что будут праздновать свадьбу.



Относительно экс-жены Потапа, то несмотря на развод с мужем, она продолжает с ним профессиональные отношения – вместе с ним она создала продюсерский центр Mozgi Entertainment, а также занимается совместным воспитанием сына.