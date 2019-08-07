В леопардовом топе и юбке: Кьяра Ферраньи показала идеальный образ для летних вечеров

Кьяра Ферраньи – популярный итальянский инфлюенсер, блогерша, дизайнер, а также мама очаровательного мальчика Леоне, которого она родила от любимого мужа Fedez-а (настоящее имя – Федерико Лючия). В социальных сетях звезда, которая обожает моду и тренды, показала стильный и актуальный образ, который идеально подойдет для отпускного летнего гардероба.

Так, Кьяра примерила соблазнительный топ с леопардовым принтом и массивным кольцом, который она соединила с черной длинной юбкой с пикантным разрезом для ног.

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Завершили летний "аутфит" Ферраньи черные шлепанцы от Hermes. Снимки с семейной прогулки и отдыха блогерша опубликовала на своей странице в Instagram.



Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

Самыми трогательными фото стали те, на которых молодая мама позирует с 1-летним сыном Леоне. Мальчик уже заметно подрос и с каждым днем становится более похожим на своих звездных родителей. К примеру, от Кьяры он "взял" голубые глаза.

Кьяра Ферраньи с сыном Лео / Instagram / @chiaraferragni

Для выхода звезда собрала волосы в аккуратный пучок и украсила его блестящими заколками. Добавим, что такой аксессуар еще остается в трендах, если он не с жемчужинами.

В завершение Кьяра подчеркнула глаза розовыми тенями и тушью, а губы – помадой персикового оттенка.



Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

Добавим, про Кьяру покажут документальный фильм на Венецианском кинофестивале 2019, который начнется 28 августа и продлится до 7 августа на итальянском острове Лидо. Постер фильма, который называется ⁣ "Chiara Ferragni – Unposted", Ферраньи уже опубликовала в сети.