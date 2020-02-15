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В леопардовых шортах и кожаной куртке: Дженнифер Лопес снялась в пикантной рекламе

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Дженнифер Лопес снялась в рекламе собственной коллекции обуви / Instagram / @jlo

Дженнифер Лопес опубликовала в сети очередные сексуальные снимки, на которых можно увидеть безупречную фигуру звезды. Фото артистка сделала для рекламы своей продукции, что привлекло внимание десятков ее сторонников.

Неугомонная Дженнифер Лопес не может остановиться на достигнутом. Сейчас она является успешной певицей, актрисой, продюсером, блогером и экспертом популярных шоу. Однако на днях Джей Ло дебютировала еще и как дизайнер обуви.

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Воплотить свои креативные идеи ей помогла компания The Camuto Group. Именно в такой коллаборации Дженнифер Лопес выпустила первую коллекцию собственной линии обуви. Фэшн-дебютом артистка сразу похвасталась в сети. Сторонникам она показала первое рекламное фото, которое сделал для этого бизнес-проекта.

Перед камерой Дженнифер Лопес предстала в ультракоротких шортах и ​​кожаной куртке. Наряд был с трендовым леопардовым принтом, который сексуально выглядел в кадре. Главным акцентом стали стройные ноги артистки и дизайнера, которая примерила игривые босоножки на тонкой шпильке. Черно-белая фотография потрясла поклонников Джей Ло, которые в ожидании появления обуви в продаже.

Я с радостью объявляю о запуске моей новой коллекции обуви, разработанной мной и выставленной на продажу в DSW,
– гордо подписала фото Дженнифер Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Вероятно, артистка взяла пример со своих коллег Эмили Ратаковски и Эшли Грэм, которые сами рекламируют собственные изделия. Поэтому в сети предположили, что Дженнифер Лопес появится и на других рекламных кадрах, которые вскоре вызовут ажиотаж, как и первая фотография.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Дженнифер Лопес
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