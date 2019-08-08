В любимых кюлотах и пестрой футболке: Кейт Миддлтон засветила стильный образ после соревнований

Кейт Миддлтон взяла многодневный перерыв в отпуске и прибыла в Англию с целью выполнения королевских обязанностей. Во время своего визита герцогиня Кембриджская продемонстрировала изящный и одновременно современный образ.

Как мы ранее писали, в апреле над стилем Кейт Миддлтон начала работать новая стилистка. После ее появления в жизни герцогини образы жены принца Уильяма будто оживили глотком свежего воздуха. 37-летняя Кейт позволила себе надевать спортивную обувь с классическими брюками. Именно такой образ герцогиня Кембриджская засветила во время нового выхода в Ле-Манше.

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После спортивных соревнований на острове Уайт Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом отправились на мероприятие, которое традиционно проходит на берегу пролива. Перед поклонниками загорелая представительница монаршей семьи предстала в пестром топе от Sandro и темно-синих кюлотах от LK Bennet с завышенной талией и массивными пуговицами. Стоит добавить, что в мае Кейт появлялась перед публикой в тех самых штанах. Образ дополнили легкие белые кеды от Superga.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / The News Amed