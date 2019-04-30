В Лондоне появилось новое граффити Бэнкси: фото

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Новая работа Бэнкси в Лондоне, апрель 2019
Новая работа Бэнкси в Лондоне, апрель 2019 / buro247.ua

Один из самых загадочных уличных художников современности Бэнкси выступил в поддержку эко-активистов, создав новое граффити. Работа художника появилась возле Мраморной арки в Лондоне в конце апреля.

На ней изображена девочка, которая сидит возле ростка. В руках она держит табличку с эмблемой радикального экологического движения Extinction Rebellion ("Бунт против вымирания"). Надпись на граффити переводится как "С этого момента отчаяние заканчивается и начинается стратегия".

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Граффити Бэнкси

Как пишет BBC, месседж Бэнкси – защитить этот эко-активистов. Дело в том, что за последние две недели они провели ряд масштабных акций. В частности, перекрывали движение в районе Оксфорд-серкас, моста Ватерлоо, площади возле парламента и блокировали железнодорожные пути. Следствием стало то, что с 15 апреля правоохранители задержали более 1100 участников движения.

Своими действиями Extinction Rebellion пытается привлечь внимание к необратимым климатическим изменениям и заставить власть реагировать на кризис. 

Акции движения состоялись во многих странах. В частности, в Германии, Польше, Чехии, Швеции.  

Кто такой Бэнкси?
Работы всемирно известного уличного художника всегда обращаются к разным политическим и социальным темам. Стрит-арт Бэнкси стал отражением современной эпохи. Художник высмеивает общество потребителей, которое зациклено на покупке ненужного хлама. Работы Бэнкси на злободневные темы вызывают возмущение со стороны борцов за чистоту городских стен, а иногда их даже выламывают с фасадов зданий.

Имя бристольского художника постоянно появляется на первых страницах газет, но он до сих пор сохраняет анонимность и скрывается от полиции. Поэтому его работы, как правило, рождаются поздно ночью.

Работы Бэнкси безумно дорогие. И для чего борцу с потреблением столько денег? Он жертвует их на благотворительность. Андеграунд-художник неоднократно оказывал помощь благотворительным организациям.

Больше о личности Бэнкси читайте здесь.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Экология Великобритания Новости культуры
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