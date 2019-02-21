В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards: лучшие песня и исполнители
В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии "Грэмми". Церемония началась с выступления актера Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show из фильма "Самый шоумен".
Награду Brit Awards за лучший сингл получила песня Дуа Липы и Кельвина Харриса One kiss.
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Выступление Хью Джекмана // Фото: Getty Images
Лучшими певцом и певицей стали Джордж Эзра и Джорджа Смит.
Джорджа Смит и Джордж Эзра на Brit Awards // Фото: Getty Images
Премию как лучшая иностранная группа получили дуэт Бейонсе и Джей Зи. Однако они не смогли прибыть на церемонию, чтобы забрать свою награду.
Награду как лучшая иностранная исполнительница получила Ариана Гранде. Она поблагодарила в видеообращении своих поклонников и лейбл.
Гранде не пришла на церемонию, но записала видеообращение // Фото: Getty Images
В категории лучшая британская группа, где награду впервые могла получить команда, состоящая только из девушек Little mix, они уступили коллективу The 1975.
Лучшей группой стал The 1975 // Фото: Getty Images
Неожиданный рекорд установила американская певица Pink. Она стала первым иностранным исполнителем, получившим награду Brit Awards за выдающийся вклад в музыку
Выступление Pink на церемонии Brit Awards // Фото: Getty Images
Выступление Pink на церемонии Brit Awards // Фото: Getty Images