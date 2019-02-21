В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards: лучшие песня и исполнители

В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии "Грэмми". Церемония началась с выступления актера Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show из фильма "Самый шоумен".

Награду Brit Awards за лучший сингл получила песня Дуа Липы и Кельвина Харриса One kiss.

Читайте также: Сразу три песни Арианы Гранде возглавили чарт Billboard



Выступление Хью Джекмана // Фото: Getty Images

Лучшими певцом и певицей стали Джордж Эзра и Джорджа Смит.

Джорджа Смит и Джордж Эзра на Brit Awards // Фото: Getty Images

Премию как лучшая иностранная группа получили дуэт Бейонсе и Джей Зи. Однако они не смогли прибыть на церемонию, чтобы забрать свою награду.

A Meghan Markle painting inspired by the Mona Lisa made a cameo as Jay-Z and Beyoncé accepted a BRIT Award. #brits https://t.co/pXlbbBG9oz — Twitter Moments Canada (@CanadaMoments) 20 февраля 2019 г.

Награду как лучшая иностранная исполнительница получила Ариана Гранде. Она поблагодарила в видеообращении своих поклонников и лейбл.



Гранде не пришла на церемонию, но записала видеообращение // Фото: Getty Images

В категории лучшая британская группа, где награду впервые могла получить команда, состоящая только из девушек Little mix, они уступили коллективу The 1975.



Лучшей группой стал The 1975 // Фото: Getty Images

Неожиданный рекорд установила американская певица Pink. Она стала первым иностранным исполнителем, получившим награду Brit Awards за выдающийся вклад в музыку



Выступление Pink на церемонии Brit Awards // Фото: Getty Images



Выступление Pink на церемонии Brit Awards // Фото: Getty Images