В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards: лучшие песня и исполнители

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Дуа Липа и Кельвин Харрис получили награду Brit Awards за песню One kiss
Дуа Липа и Кельвин Харрис получили награду Brit Awards за песню One kiss / Getty Images

В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии "Грэмми". Церемония началась с выступления актера Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show из фильма "Самый шоумен".

Награду Brit Awards за лучший сингл получила песня Дуа Липы и Кельвина Харриса One kiss.

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Brit Awards Х'ю Джекман
Выступление Хью Джекмана // Фото: Getty Images

Лучшими певцом и певицей стали Джордж Эзра и Джорджа Смит.

Джорджа Сміт Джордж Езра Brit Awards

Джорджа Смит и Джордж Эзра на Brit Awards // Фото: Getty Images

Премию как лучшая иностранная группа получили дуэт Бейонсе и Джей Зи. Однако они не смогли прибыть на церемонию, чтобы забрать свою награду.

Награду как лучшая иностранная исполнительница получила Ариана Гранде. Она поблагодарила в видеообращении своих поклонников и лейбл.

Аріана Гранде Brit Awards
Гранде не пришла на церемонию, но записала видеообращение // Фото: Getty Images

В категории лучшая британская группа, где награду впервые могла получить команда, состоящая только из девушек Little mix, они уступили коллективу The 1975.

The 1975 Brit Awards
Лучшей группой стал The 1975 // Фото: Getty Images

Неожиданный рекорд установила американская певица Pink. Она стала первым иностранным исполнителем, получившим награду Brit Awards за выдающийся вклад в музыку

Pink Brit Awards
Выступление Pink на церемонии Brit Awards // Фото: Getty Images

Виступ Pink Brit Awards
Выступление Pink на церемонии Brit Awards // Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Музыка Великобритания Награды Ариана Гранде Бейонсе
Источник: 24 канал
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