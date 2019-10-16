В Лондоне выбрали лучшее фото дикой природы в 2019 году
Китаец Йонгкинг Бао стал лучшим фотографом в 2019 году, а его фото лисы и сурка – лучшей работой. Победителя выбирали в Лондоне на выставке Wildlife Photographer of the Year.
Йонгкинг Бао сделал фотографию лисы и сурка в китайских горах Циляньшань.
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Судьи выбирали лучшее фото среди 48 тысяч работ. Фото лисы и сурка обрамляет главный вызов природы – ее борьбу за выживание.
Сочетая юмор и ужас, фото фиксирует незабываемое и неповторимое мгновение между тибетской лысой и сурком,
– отметили в комитете премии.
Фото китайца Бао займет центральное место на выставке Wildlife Photographer of the Year в Лондоне. Кроме того, будет также представлена полная коллекция 100 фото победителей в различных категориях.
Китаец Йонгкинг Бао стал лучшим фотографом, а его фото лисы и сурка – лучшей работой / Скриншот с онлайн-трансляции
Справка. Конкурс Wildlife Photographer of the Year является одним из самых престижных соревнований такого типа в мировой фотографии.