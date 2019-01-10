В Лос-Анджелесе пройдет первая Веганская неделя моды: детали

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В Лос-Анджелесе пройдет первая Веганская неделя моды: детали
В Лос-Анджелесе пройдет первая Веганская неделя моды: детали / Instagram/ @chanelofficial Проверено

С каждым годом все больше брендов становится на защиту животных, дизайнеры отказываются от использования натурального меха и кожи, а потребители прекращают употреблять пищу животного происхождения. Лос-Анджелес – один из передовых городов, который поддержал эту тенденцию, и именно там вскоре состоится первая Веганская неделя моды.

Первая Веганская неделя моды пройдет в Лос-Анджелесе с 1 по 4 февраля. Об этом стало известно на официальном сайте Vegane Fashion Week. Как сообщает источник, новый формат мероприятия, посвященного моде, предназначен для расширения возможностей сознательных брендов.

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Организацией Vegane Fashion Week занимается активистка Эммануэль Риенда, которая выступает за защиту и права животных. Также на сайте веганской Недели моды отметили, что проведение такого мероприятия – так называемая дань животным, которых эксплуатировали в различных формах. Как утверждают организаторы, целью Vegane Fashion Week является научить людей уважать человеческую жизнь, права животных и окружающую среду.

Модели выйдут на подиум в одежде, в составе которой не будет натуральной кожи и меха. На шведских столах гости смогут попробовать веганские закуски, а также посетители смогу приобрести косметику, которую не тестировали на животных.

Стоит напомнить, Лос-Анджелес стал первым городом в мире, в котором запретили продавать мех. Владельцам магазинов с такими товарами дали 2 года на распродажу товара.

Теги: LifeStyle Мода Экология
Источник: Lifestyle
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