В мае выйдет вторая часть фильма об отношениях принца Гарри и Меган Маркл после свадьбы

На годовщину свадьбы внука королевы Елизаветы II и голливудской актрисы Меган Маркл продюсерская компания представит вторую часть фильма, в которой покажут их отношения после бракосочетания.

Первый фильм под названием "Гарри и Меган: королевский роман" вышел на большой экран мая 2018 года за несколько дней до их свадьбы. Кинокартина пользовалась большим успехом, ведь их история любви стала едва ли не самой громкой во всем мире. Однако у критиков было немало нареканий относительно подбора актеров, исполнявших роли главных героев. Поэтому, как сообщает The Wrap, в мае 2019 года продюсерская компания Lifetime представит следующую часть.

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Вторая часть фильма получила название "Гарри и Меган: становление королевской пары". Однако, как известно, главные роли будут исполнять другие актеры, поскольку было много критики из-за несходства с реальными персонажами. Особенно придирчивыми зрители были к принцу Уильяму, которого сыграл Берджес Абернети.

Стоит добавить, что роли Меган Маркл и принца Гарри достались Парис Фитц-Хенли и Мюррею Фрейзеру.



Париса Фитц-Хенли и Мюррей Фрейзер в фильме о принце Гарри иМеган Маркл / IMDb