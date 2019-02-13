В мае выйдет вторая часть фильма об отношениях принца Гарри и Меган Маркл после свадьбы

84 Читати новину українською
В мае 2019 выйдет вторая часть фильма о принце Гарри и Меган Маркл
В мае 2019 выйдет вторая часть фильма о принце Гарри и Меган Маркл / Коллаж: 24 канал

На годовщину свадьбы внука королевы Елизаветы II и голливудской актрисы Меган Маркл продюсерская компания представит вторую часть фильма, в которой покажут их отношения после бракосочетания.

Первый фильм под названием "Гарри и Меган: королевский роман" вышел на большой экран мая 2018 года за несколько дней до их свадьбы. Кинокартина пользовалась большим успехом, ведь их история любви стала едва ли не самой громкой во всем мире. Однако у критиков было немало нареканий относительно подбора актеров, исполнявших роли главных героев. Поэтому, как сообщает The Wrap, в мае 2019 года продюсерская компания Lifetime представит следующую часть.

Читайте также: История принцессы Дианы повторяется, – Джордж Клуни стал на защиту Меган Маркл

Вторая часть фильма получила название "Гарри и Меган: становление королевской пары". Однако, как известно, главные роли будут исполнять другие актеры, поскольку было много критики из-за несходства с реальными персонажами. Особенно придирчивыми зрители были к принцу Уильяму, которого сыграл Берджес Абернети.

Стоит добавить, что роли Меган Маркл и принца Гарри достались Парис Фитц-Хенли и Мюррею Фрейзеру.

Фільм про принца Гаррі і Меган Маркл
Париса Фитц-Хенли и Мюррей Фрейзер в фильме о принце Гарри иМеган Маркл / IMDb

blog_ava
Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов
сегодня
2260
Теги: LifeStyle Кино Королівська сім'я Голливуд Меган Маркл
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
сегодня 20:10 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 11829
Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
сегодня 18:01 Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
78
Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
12 февраля 20:00 Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
Юлія Девда 362
Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
12 февраля 19:00 Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
Юлія Михайлова 229
В чем встретить День Валентина: стильные образы
12 февраля 17:35 В чем встретить День Валентина: стильные образы
1167
Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
12 февраля 15:41 Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
Богданна Рибак 109
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук