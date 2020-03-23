В маске и перчатках: Гвинет Пэлтроу отправилась за покупками и посоветовала занятие на карантине

Голливудские звезды взяли на себя ответственность собственным примером вдохновлять общество на изоляцию. 47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу показала, как следует защищаться в публичных местах и посоветовала не злоупотреблять прогулками.

На личной странице в инстаграме Гвинет Пэлтроу опубликовала фотографию с похода за покупками, который при современных обстоятельствах из будничного дела превратился в настоящий повод для обсуждения. Актриса осознает, какую опасность представляет коронавирус. Поэтому для выхода она выбрала карантинный образ.

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Звезда позирует в привычной повседневной одежде total black – широких брюках, майке и кроссовках, однако с незаменимыми нынче аксессуарами – в одноразовых перчатках и защитной маске. Она отметила, что совершила поход на фермерский базар вместе с мужем Брэдом Фэлчаком, а во время поезда не находилась с другими людьми в непосредственной близости.

Гвинет Пэлтроу подчеркнула, что в условиях пандемии следует тщательно выполнять все наставления медиков и сознательно относиться как к своему здоровью, так и к здоровью близких. Именно дисциплина, по мнению актеры, поможет снизить показатели заболевания.

Хотя мы не всегда идеально понимаем эти временные нормы, но мы должны серьезно относиться к приказам и не злоупотреблять имеющимися у нас свободами: продуктовый магазин и необходимые поручения, велосипедные или пешие прогулки. Сейчас не время пренебрегать наставлениями,

– написала Гвинет Пэлтроу.

Голливудская знаменитость заметила, что даже дома можно найти множество развлечений, в зависимости от предпочтений – читать, наводить порядок в доме, овладеть новыми навыками, просматривать архивные фото, готовить и поддерживать связь с теми, кого любишь: "Мы пройдем через это, и я надеюсь, что наше человечество засияет как никогда раньше".

Напомним, ранее Гвинет Пэлтроу назвала стремительное распространение коронавируса своеобразным прототипом событий голливудского фильма "Зараза" (Contagion), съемки которого проходили еще в 2011 году: "Паранойя? Осторожность? Здравомыслие? Пандемия? Пропаганда? Пэлтроу свое дело знает и просто будет спать с этим весь полет. Я уже была в этом фильме. Берегите себя. Тщательно мойте руки".

По состоянию на 23 марта в мире зафиксировано почти 344 тысячи случаев заражения коронавирусом. Почти 15 тысяч человек умерли, почти 100 тысяч выздоровели. Наибольшее количество инфицированных в Китае, Италии и США.