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В маске и с тюльпанами: Оля Цибульская опубликовала волшебную фотографию

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Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Популярная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская опубликовала очаровательное весеннее фото, на котором предстала в непривычном, однако актуальном образе. Знаменитость изображена в защитной маске и с тюльпанами в руках.

Зірки шоу-бізнесу на карантині все частіше діляться з шанувальниками яскравими світлинами. Вони дають поради щодо корисного проведення часу вдома, розповідають особисті історії або ж просто поширюють нові фотографії. Серед цих людей є і народна улюблениця Оля Цибульська. 

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На особистій інстаграм-сторінці співачки з'явився кадр, де вона зображена у захисній масці та з букетом фіолетових тюльпанів в руках. Її волосся гарно вкладене, а на обличчі сяє легенький макіяж з нафарбованими віями. Волосся ведучої прикрашають невеликі сережки-кільця.

У дописі Цибульська поділилася своїми міркуваннями щодо стосунків з чоловіками.

Продовжи речення: нервуюсь, коли він... Якщо їсти еклери – то до останнього в коробці. Якщо сваритись –то до сказу і не через дрібний побут. Бо якщо тебе бісять його шкарпетки – то справа не в них. Просто ти собі брешеш і живеш з тим, кого не любиш,
– підписала фото Оля. 


Оля Цибульська в масці та з тюльпанами / Instagram / @cybulskaya

Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Оля Цибульская
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