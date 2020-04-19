В маске и с тремя собаками: беременная Софи Тернер на карантинной прогулке с мужем

Звезда телесериала "Игра престолов" ожидает появления первенца. Несмотря на суровый карантин Софи Тернер устраивает прогулки по Лос-Анджелесу вместе с мужем и домашними любимцами. Во время своих выходов пара соблюдает меры безопасности.

Голливудской звезде не удается избежать внимания папарацци даже в условиях карантина. Несмотря на то, что в Америке бушует коронавирус, Софи Тернер решилась не оставаться в в четырех стенах и время от времени устраивает прогулки вместе с мужем.

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Во время последнего выхода супругов сопровождали три собаки – хаски, лабрадор и корги. Судя по всему, беременную британскую актрису не смущает угроза заражения, однако она не забывает и о безопасности – защитные маски. Для прогулки она выбрала удобный наряд, который не акцентирует внимание на ее округлом животе.

Софи Тернер надела серое худи Anine Bing, которое занимает любимое место в ее повседневном гардеробе. Look дополнили светлые домашние штаны с геометрическим рисунком и удобные тапочки. Звезда дополнила свой образ очками, а волосы собрала в высокий пучок.

Напомним, что в начале февраля инсайдеры сообщили о грядущем пополнении в семье американского певца Джо Джонаса и 24-летней Софи Тернер. Звездная пара не спешит публично заявлять о беременности актрисы, а будущая мама умышленно скрывает округлый живот за объемным одеждой.