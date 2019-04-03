В меховых нарядах и в слезах: появились новые фото Дженнифер Лопес в образе стриптизерши

49-летняя Дженнифер Лопес работает над съемками новой кинокартины с ее участием. Одна из главных ролей, а именно – стриптизерша, досталась голливудской звезде. В сети появились новые кадры со съемок в Нью-Йорке.

Работа над новым фильмом Hustlers кипит в одном из крупнейших городов мира – Нью-Йорке. 49-летняя Дженнифер Лопес сыграет одну из главных ролей в кинокартине, а именно – стриптизершу. Папарацци удалось сделать несколько снимков во время съемок, на которых голливудская актриса предстает в довольно провокационных образах.

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События в киноленте разворачиваются вокруг нескольких стриптизерш. Девушки скооперировались и намерены вывести на чистую воду бывших клиентов с Уолл-стрит.

На снимках Дженнифер Лопес предстает в нарядах, которые были очень популярными и трендовыми в 2000-х годах. Среди них: цветная меховая безрукавка, спортивная кофта, кожаные обтягивающие лосины и другие провокационные наряды.



Дженнифер Лопес в новом фильме​ / Instagram / @madamod_fashion



Дженнифер Лопес в новом фильме​ / Instagram / @jlo_elo



Дженнифер Лопес в новом фильме​ / Instagram / @jlo_elo



Дженнифер Лопес в новом фильме​ / Instagram / @bronx.jlover

