В меховых нарядах и в слезах: появились новые фото Дженнифер Лопес в образе стриптизерши

29 Читати новину українською
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @bronx.jlover

49-летняя Дженнифер Лопес работает над съемками новой кинокартины с ее участием. Одна из главных ролей, а именно – стриптизерша, досталась голливудской звезде. В сети появились новые кадры со съемок в Нью-Йорке.

Работа над новым фильмом Hustlers кипит в одном из крупнейших городов мира – Нью-Йорке. 49-летняя Дженнифер Лопес сыграет одну из главных ролей в кинокартине, а именно – стриптизершу. Папарацци удалось сделать несколько снимков во время съемок, на которых голливудская актриса предстает в довольно провокационных образах.

Читайте также: Дженнифер Лопес показала спортивную фигуру на съемках нового фильма: фото

События в киноленте разворачиваются вокруг нескольких стриптизерш. Девушки скооперировались и намерены вывести на чистую воду бывших клиентов с Уолл-стрит.

На снимках Дженнифер Лопес предстает в нарядах, которые были очень популярными и трендовыми в 2000-х годах. Среди них: цветная меховая безрукавка, спортивная кофта, кожаные обтягивающие лосины и другие провокационные наряды.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес в новом фильме​ / Instagram / @madamod_fashion

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес в новом фильме​ / Instagram / @jlo_elo

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес в новом фильме​ / Instagram / @jlo_elo

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес в новом фильме​ / Instagram / @bronx.jlover
 

blog_ava
Предвыборная программа Владимира Зеленского: основные тезисы
сегодня
71912
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
сегодня 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 451
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1007
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
1 апреля 14:17 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
321
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
1 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 3868
Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
31 марта 19:11 Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
5255
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук