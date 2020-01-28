В Мексике нашлась исчезнувшая актриса Наталья Андрейченко

Советская актриса Наталья Андрейченко, которая больше суток не выходила на связь, нашлась. Звезда отдыхала в Мексике и решила устроить путешествие в "специальное поселение", где не пользуются мобильными телефонами.

Об этом 63-летняя актриса рассказала на инстаграм-странице. Наталья Андрейченко, наиболее известная по роли в советском фильме "Мэри Поппинс, до свидания", записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала о ситуации по ее исчезновению.

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Актриса призналась, что гостила у своей подруги в мексиканском городе Канкун, после чего возвращалась в свое жилище. У дома ждала машина, которая отвезла ее в "специальное поселение", где не пользуются мобильными телефонами. Поэтому на сутки Наталья Андрейченко выключила все соцсети и устройство, чтобы по-настоящему отдохнуть. А вот предупредить родных и своих менеджеров она забыла.

"Когда я приехала от своей подруги Марет домой, меня уже ждала машина, чтобы отвезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка "silence"/"молчание". В этом удивительном месте ты находишься в полном одиночестве и никто не имеет права тебя побеспокоить.", – поделилась она.

В мексиканский дом Наталья Андрейченко вернулась только через сутки, поэтому, включив телефон, увидела много сообщений и пропущенных вызовов. Советская актриса не скрывает, что поражена от такого внимания неравнодушных людей, которые переживали за ее судьбу и били тревогу, чтобы спасти ее. Поэтому Наталья Андрейченко решила извиниться за то, что заставила всех волноваться.

Как известно, об исчезновении актрисы объявили 27 января. Менеджеры Натальи Андрейченко рассказали, что звезда отдыхает в Мексике и не выходит на связь. Кроме этого, накануне "исчезновения" 63-летняя звезда советского кино жаловалась на плохое самочувствие, поэтому родные переживали, не оказалась ли она в местных госпиталях. Добавляло волнения и то, что Наталья Андрейченко сама села за руль машины.