В микро-бикини: Рита Ора похвасталась пышным бюстом на яхте

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Рита Ора
Рита Ора / Instagram / @ritaora

Знаменитая британская певица Рита Ора, которая наслаждается летним морским отпуском в Испании, ошеломила поклонников откровенными снимками в узком черном купальнике.

Новые горячие фото Рита Ора опубликовала на своей странице в Instagram. Для отдыха на роскошной яхте под названием Great News на Ибице певица примерила черный купальник из коллекции White Fox, стоимость которого 55 долларов. Бикини обольстительно подчеркнуло идеальную фигуру британки.

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Из под мини-купальника Рита засветила свою интимную татуировку в виде звезды. Соблазнительные фотографии певицы в течение одного дня собрали 672 тысячи лайков и тысячи комментариев. Некоторые из пользователей в сети раскритиковали артистку за откровенный образ.

"Ты никогда не надевала бикини своего размера", "Мне кажется, твой купальник маловат тебе. Тебе следует пойти и купить бикини в магазине для взрослых, а не для детей", – добавили подписчики в комментариях.

Ріта Ора
Рита Ора / Instagram / @ritaora

Ріта Ора
Рита Ора / Instagram / @ritaora

Ріта Ора
Ріиа Ора / Instagram / @ritaora

Ріта Ора
Рита Ора / Instagram / @ritaora

Добавим, что Рита Ора часто публикует соблазнительные снимки и не скрывает свое пышное декольте. Среди фото в купальниках на странице британки можно увидеть и совсем обнаженные фотографии, смелые образы и провокационные позы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Кто такая Ора?
Это знаменитая британская певица албанского происхождения. Детство звезда провела в Великобритании, а затем переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с Roc Nation. Сейчас Рита Ора выпустила два альбома, а ее хиты "R.I.P.", "For you" и "I will never let you down" напевает весь мир.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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