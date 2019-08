В микро-бикини: Рита Ора похвасталась пышным бюстом на яхте

Знаменитая британская певица Рита Ора, которая наслаждается летним морским отпуском в Испании, ошеломила поклонников откровенными снимками в узком черном купальнике.

Новые горячие фото Рита Ора опубликовала на своей странице в Instagram. Для отдыха на роскошной яхте под названием Great News на Ибице певица примерила черный купальник из коллекции White Fox, стоимость которого 55 долларов. Бикини обольстительно подчеркнуло идеальную фигуру британки.

Из под мини-купальника Рита засветила свою интимную татуировку в виде звезды. Соблазнительные фотографии певицы в течение одного дня собрали 672 тысячи лайков и тысячи комментариев. Некоторые из пользователей в сети раскритиковали артистку за откровенный образ.

"Ты никогда не надевала бикини своего размера", "Мне кажется, твой купальник маловат тебе. Тебе следует пойти и купить бикини в магазине для взрослых, а не для детей", – добавили подписчики в комментариях.



Рита Ора / Instagram / @ritaora



Добавим, что Рита Ора часто публикует соблазнительные снимки и не скрывает свое пышное декольте. Среди фото в купальниках на странице британки можно увидеть и совсем обнаженные фотографии, смелые образы и провокационные позы.

Кто такая Ора?

Это знаменитая британская певица албанского происхождения. Детство звезда провела в Великобритании, а затем переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с Roc Nation. Сейчас Рита Ора выпустила два альбома, а ее хиты "R.I.P.", "For you" и "I will never let you down" напевает весь мир.